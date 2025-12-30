共軍圍台軍演採「蟒蛇戰術」 他推測3原因

中共軍演範圍。（圖／東森新聞）





中國解放軍東部戰區於今（30）日展開代號「正義使命－2025」的大規模聯合軍事演習，涵蓋台灣周邊五大海空域，並宣稱將進行實彈射擊，展現高度軍事威懾意味。前立委邱毅表示，此次軍演明顯採取「蟒蛇戰術」，邱毅也強調，中共此次的「突襲式軍演」有3項目的，而且是事出必有因。

邱毅指出，總統賴清德於昨（29）日接受媒體專訪時，對解放軍能力發表評論，稱其實力不足，不敢對台武統，引發熱議。邱毅推測解放軍突然大規模圍島軍演，三個可能原因：

邱毅表示，演習採取典型「蟒蛇戰術」，進行四面封鎖，並且越封越緊。邱毅也分析，解放軍大規模圍島軍演背後有三大原因，第一點是回應美國前總統川普對台大規模軍售，包括3500億元新台幣的進攻型武器，已違反中美三個聯合公報，尤其是八一七公報。第二點測試日本首相高市早苗是否會動用自衛隊履行集體自衛權，以應對「台灣有事即日本有事」的情境。第三點則是回應賴清德挑釁言論，意在壓制台獨氣焰。

邱毅呼籲理性處理兩岸關係

邱毅強調，賴清德應及時宣布放棄台獨黨綱，以避免拖累台灣2300萬民眾安全與兩岸穩定。他指出，當前兩岸局勢敏感，各方應保持克制，避免言行挑釁，以防局勢升級造成不必要衝突。

賴清德：軍民一心守護台海和平

賴清德於今早發文表示，維護台海與印太地區的和平穩定，是國際社會共同的期待，也是台灣所堅持的責任。他指出，中共近來持續升高軍事壓力，這樣的行徑不僅破壞區域穩定，也不符合一個負責任國家的作為。

賴清德也特別感謝海巡署與國軍官兵在海防與空防第一線的堅守付出，憑藉高度專業與使命感，沉著應對各項威脅，讓國人得以安心生活。賴清德強調，國安團隊將持續與國軍密切合作，即時掌握情勢，以不升高衝突、不挑起爭端的態度，確保國家安全，並呼籲全民團結、不受假訊息影響，共同守護國家民主與主權。

