共軍圍台軍演火箭落入24浬內 國防部證實：的確比過往更接近台灣

中共展開圍台軍演，國防部今（30日）傍晚記者會說明，今日上午9點～下午1點，共軍向台灣北部及西南海域，射擊2波多管火箭，共計27枚；此外，上午6點～下午3點為止，共偵獲71架次共機，其中35架逾越台海中線，並有11艘共艦進入24海浬。

國防部情報參謀次長室次長謝日升中將指出，今日上午9點～下午1點，共軍從福建平潭及石獅區域，向台灣北部演習區第一區與台南高雄第三區海域的位置，實施2波多管火箭射擊，共發射27枚。

此外，今日上午6點～下午3點為止，國防部共偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台海中線，進入北部、中部、西南空域；共艦部分共偵獲13艘，其中11艘進入24海浬，海警及公務船共15艘，其中8艘進入24海浬，另外在西太平洋的兵力維持在不動。

國防部表示，共軍演習不僅恫嚇台灣，也嚴重影響航安，據民航局資訊，今日受影響過境班次達941架次，還包含演習區內一定數量的商船漁船。

謝日升在記者提問環節進一步說明，今日上午共軍第一波從福建平潭發射的17枚火箭，落點均在24海浬外，並未飛越台灣上空；第二波則從由泉州石獅發射10枚火箭，落點約在台南西方50海浬，位置處於12海浬外、24海浬內，同樣沒有飛越本島上空。

謝日升強調，目前沒有任何共軍船艦進入台灣12海浬範圍內，也未發現共軍使用東風系列導彈，但相比1996年台海危機，這次火箭落點的確是比過往更接近台灣。

