共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀

中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。

2025年12月29日，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等區域，開展「正義使命-2025」演習，並於30日早上8時至傍晚6時進行實彈射擊。



實彈畫面曝光暗示軍演落幕

東部戰區30日晚間公布一段實彈演習集錦，外界普遍視為軍演已告一段落的訊號。中共自29日起在台灣周邊展開演訓，但對外始終未明確交代結束時間，引發台海周邊航行、航空調度多方關注。

在12月31日的國台辦例行記者會上，日媒 NHK 提問演習是否於當天結束，發言人張晗僅回應「請向有關部門詢問」，未正面證實，顯示官方對軍演時程仍採模糊策略。

國台辦新任發言人張晗宣稱，中國「絕不容忍、絕不姑息」任何台獨行徑，並聲稱「中國終將統一、也必將統一」。（央視截圖）

軍方強調持續行動正當性

中共軍媒《解放軍報》30日晚間發布「鈞聲」評論，指出東部戰區當天仍持續投入相關兵力推進演習，宣示軍演並非一日行動，而是多階段部署的一環。

張晗在記者會上再度強調，軍演是對「台獨勢力」及「外部干涉」的嚴正警告，是捍衛國家主權與領土完整的「必要、正義之舉」。

國台辦指控民進黨挑釁兩岸

張晗批評民進黨當局「頑固堅持台獨立場，並勾連外部勢力挑釁」，指其是破壞台海和平穩定的「禍根亂源」。她進一步宣稱，中國「絕不容忍、絕不姑息」任何台獨行徑，並聲稱「中國終將統一、也必將統一」，為整場軍演再度加上政治定調。



