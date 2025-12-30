共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆

▲共軍東部戰區所屬殲10戰機前往台海周邊演訓。（圖／中國國防部）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的台北市長蔣萬安，對此，北市府前副發言人郭音蘭表示，「怎麼不說共軍軍演是回應昨天賴清德總統專訪？」

郭音蘭指出，賴清德總統27日接受專訪，提及「共軍目前實力尚不足，且跨海作戰難度極高」，強調中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」。「賴總統都這樣說了，中共當然軍演給你看！」今天中共發布軍演，想必是回應賴清德挑在昨晚發布的專訪吧？連總統府都承認對軍演「提前掌握」，民進黨吳思瑤還好意思把責任賴在蔣萬安身上？怎麼不說軍演是因為賴清德主動嗆中國大陸？

郭音蘭表示，雙城論壇的本質是城市間的民生與文化往來，但面對軍演威脅，這是國家級的挑戰，需要的是中央與地方精誠團結、共同努力做好民防與應變。結果執政黨不思如何凝聚共識，反而帶頭分化，難道酸自家縣市首長，臺灣就安全了嗎？奇怪的是，當中央選擇用言詞對抗來拉高張力時，地方首長試圖透過交流來緩解基層緊繃、維持溝通管道，卻反而要被你們扣上大帽子？

郭音蘭說，「這不是雙標，什麼才是雙標？」綠營可以為了選票激化情緒，別人不能為了和平努力溝通？

郭音蘭質疑，現在的執政黨似乎只要遇到兩岸緊張，第一反應不是檢討自己，而是先找國內政敵當墊背，把所有的責任推給一個城市論壇，這種操作除了製造臺灣內部對立、賺取政治紅利之外，對國家安全到底有什麼實質幫助？

郭音蘭提到，蔣萬安說，為政者的責任，就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。台灣需要的不是一個只會躲在鍵盤後面酸地方首長、製造仇恨的政府，而是一個能務實面對困境、整合中央與地方力量共同保家衛國的中央政府。請民進黨停止這種「對外沒半步，對內滿口酸」的政治戲碼。

