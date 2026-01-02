共軍圍台軍演落幕！美國務院副發言人敦促北京克制

美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）。（圖／達志／美聯社）

美國國務院於美東時間1日呼籲北京停止在台灣周邊進行帶有威嚇性的軍事行動，並指出這些舉措只會製造不必要的焦慮與壓力。

據《南華早報》報導，華府在元旦發表的這項聲明，緊接著北京於去年12月30日結束的1場為期2天的實彈演習之後。該演習被命名為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025），其規模比以往同類演訓更為龐大。

美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，中國對台灣以及該地區其他國家的軍事活動與言辭，無謂地升高區域緊張局勢，「我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並改以具實質意義的對話方式處理分歧。」

廣告 廣告

皮戈特補充稱，美國支持台灣海峽的和平與穩定，並「反對任何單方面改變現狀的行為，包括透過武力或脅迫」。據悉，國務院首長國務卿盧比歐（Marco Rubio）近期似乎避免針對台灣議題發表看法，而是透過降低層級的方式發表聲明，試圖在表達立場的同時緩和對中敵意。對此，中國駐美大使館並未立即回應置評請求。

中國這次為期2天的軍事演習，發生在美國批准史上最大單筆對台軍售案之後。該軍售總額達111億美元，內容主要由非對稱武器構成，這類武器被視為比許多傳統系統更有效率、也更具成本效益，可用來對抗更強大的對手。

分析人士指出，北京可能刻意校準這次武力展示的強度，一方面表達不滿，另一方面又避免過度升高情勢，以免在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平可能於今年4月會晤之前，嚴重損害美中關係。

在這次軍事演習期間，中國人民解放軍（People’s Liberation Army，PLA）動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍兵力，運用匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統，對台灣周邊多個重要區域形成包圍態勢。

我國防部表示，在演習期間偵測到31艘軍艦與16艘海警船在台灣周邊活動，解放軍軍機總計出動207架次，明顯高於去年4月為期2天演習期間的135架次，以及2024年10月單日演訓中的153架次。

美國國務院的聲明，也呼應了美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」（United States House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）於12月30日發表的類似立場，該委員會抗議北京試圖威嚇台灣與區域國家。

該委員會指出，當世界迎向新的1年之際，解放軍在台灣周邊進行的實彈軍事演習，代表北京刻意升高緊張情勢，「這些演訓的目的在於威嚇台灣與區域內其他民主國家，並破壞印太地區（Indo-Pacific）的和平與穩定。」

聲明指出，北京透過「演練」強制性軍事情境並展示武力，意在以侵略與威嚇方式重塑區域秩序，「美國將與台灣及其他民主夥伴站在一起，持續合作以維護台灣安全，並捍衛自由、開放且穩定的印太地區。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌