共軍圍台軍演首日 130架次戰機擾台成「史上次高」

國防部今（30日）公布，昨日上午6時至今天上午6時，共偵獲130架次共機、14艘共艦、公務船8艘。圖為我空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

中共東部戰區昨宣布，在台海周邊進行「正義使命-2025」演習。國防部今（30日）公布，昨日上午6時至今天上午6時，共偵獲130架次共機、14艘共艦、公務船8艘，數量僅次於去年10月的「聯合利劍-B」演習。

國防部今表示，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機130架次，其中90架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域。同時也有共艦14艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。

進一步根據國防部所公布之中共機艦航跡示意圖，昨日上午6時至今日上午6時，主、輔戰機及無人機共60架次在台海中線一帶活動，其中44架次逾越中線。

國防部今表示，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機130架次，其中90架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域。（圖／國防部提供）

在西南空域，昨上午6時40分至昨晚6時55分則偵獲中共主、輔戰機及無人機共42架次；另外，昨日上午7時20分至昨晚8時，在東北部空域也偵獲主、輔戰機計24架次，東南空域昨日下午1時55分至下午5時則有4架次中共主戰機現蹤。

除了出動機艦，國軍昨日下午3時30分在基隆西北59浬處，也偵獲1顆中共空飄氣球，高度為2萬9000呎，約於昨日下午4時10分消失。

過去共機擾台最高紀錄，是去年10月14日解放軍發動「聯合利劍-2024B」軍演，當日偵獲共機153架次、共艦14艘、公務船12艘。本次圍台演習創下歷史次高紀錄，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。



