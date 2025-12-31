共軍圍台軍演...他發斬首令嗆「暗殺賴清德」 警衝住處抓到人

謝姓男子多次留言「暗殺賴清德」。警方提供



共軍圍台軍演，Threads平台卻有網友發表恐嚇言論，多次留言「暗殺賴清德」等內容，斬首令格外敏感，警方不敢大意！屏東縣警察局獲報後展開網路蒐證，今（31)日在高雄市將謝姓犯嫌（25歲）查緝到案，全案詢後依刑法恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。

調查發現，謝男士一名業務員兼職保全，使用特定帳號在Threads平台發表恐嚇言論，留言「為啥沒人想暗殺賴清德」、「傳（總）統爛成這樣....為什麼台灣沒人樣造反？」「你媽的這瘋子為啥沒人暗殺」等內容。

正值中共圍台軍演，警方不敢大意，31日上午7時拂曉出擊，從屏東跨區抵高雄左營區，在25歲謝姓犯嫌的住處將人逮捕。

屏東縣警察局局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定的不實訊息，皆逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦。

