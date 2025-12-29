共軍圍台軍演！國軍還沒全員召回 原因曝光

共軍軍演，國軍隨即也做出應對。（示意圖／翻攝自Pexels）





中共東部戰區今（29）日宣布在台海周邊實施「正義使命－2025」軍事演習，國軍啟動相關應處機制，有一名國軍官兵在社群平台Threads分享聊天紀錄，分享國軍最新動態。

國軍各層級戒備 應處持續進行

國軍依戰略、作戰及戰術等不同層級，分別啟動相應應處作為，並視敵情威脅程度，授權海軍六二部隊、空軍空作部及各作戰區指揮官，採取必要且適切的行動；目前並未下達部隊全員召回的指示。另海巡署說明，北部海域24海浬內發現2艘中共海警船活動，我方已採一對一方式進行應對與驅離，雙方仍在海上對峙中。

召回還是待命？

一名國軍發文表示，部隊先接獲總長的「召回」的訊息，隨後又收到副總長要求「待命」的指示，讓他有些困惑，不知道應該聽誰的。他也表示，是否提升至二級加強戒備，需待今日18時開完會後才能確認，因此請目前休假人員先行待命，屆時再依緊急召回名冊返營。

廣告 廣告

根據原PO貼出的聊天紀錄，15時36分他收到了公告，要求當日休假人員需依狀況調整，若有緊急事故須即時回報；18時起可能召回休假人員，並區分2、4、6小時內返營，23時前全數回報完成，同時取消外散宿，要求官兵整備野炊器具、個人突擊包，並調整著裝與裝備攜行方式。

不過16時15分再次收到一則訊息，副總長於15時50分召開臨時會議後裁示，維持立即備戰操演常態，現階段暫緩提升至二級加強戒備，僅完成召回規劃，暫緩實施人員召回，令他相當疑惑。

網友紛紛回覆「後令壓前令！依狀況調整」、「要是我的話應該二話不說就趕快回營，當兵不打勤不打懶專打不長眼」、「看時間點」、「辛苦了」、「召回>待命，第一天當兵？」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

解放軍公布最新軍演影片 驚見台北101與金門

共軍演習跨入我領海 國防部：第一線官兵可採必要措施

逾10萬人受影響！民航局、航港局啟動應變措施

