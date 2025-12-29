共軍圍台軍演！國防部曝「12浬領海被劃入演訓區」：中共航母沒參加演習

記者楊士誼／台北報導

謝日升中將表示，共軍有五個演訓區域將我國鄰接區（24海里）劃設入內，更將屬於我國領海的海域也劃進去，而共軍航母雖未參與，但075級兩棲突擊艦確實在我東南外海。（圖／翻攝畫面）

共軍東部戰區今（29）日片面宣布展開所謂「正義使命2025」軍演，並與中共海警局等單位共同劃設多個演訓區域。國防部情次室次長謝日升中將表示，共軍有五個演訓區域將我國鄰接區（24浬）劃設入內，更將屬於我國領海的海域也劃進去，而共軍航母雖未參與，但075級兩棲突擊艦確實在我東南外海。

國防部稍早召開記者會說明，針對共軍挑釁、針對性軍演，國防部發言人孫立方表示，對於中共在台灣周邊與印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾、認知操作產生的威脅表達譴責。國防部也立刻成立應變中心，依照戰備規定派遣適切兵力應處。孫立方表示，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為都不可取，國防部會掌握整體狀況，並以料敵從寬原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。

謝日升則表示，共軍不只在南部演訓區劃設至24浬鄰接區，一共有五個區域都有相同情形發生，包括共軍在北部區域、西部馬公區域、南部區域、東部演訓區域範圍已經將12浬的我國領海海域劃設進去。而中共3艘航母目前沒有參加此次針對性軍演，075級兩棲突擊艦確實在我東南外海，國軍則會以聯合情監偵、多元手段進行監控。

中共火箭軍部分，謝日升則表示，火箭軍是嚴密監控項目，也在嚴密掌握，但細節部分不便說明。至於是否產生對台灣封鎖的效果，中共除了將領海劃設入內，演訓區域也涵蓋多條國際航線，這些舉動的確會造成行經台灣周遭的國際航班受到影響，演訓區內的商船亦同。

