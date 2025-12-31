共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安排明年1月2日及6日院會議程，然而《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》以及許多國安法案，仍在程序委員會中被在野陣營以人數優勢封殺，其中國防特別條例已是第5度遭封殺。

程序委員會中民進黨團主張盡速處理1.25兆元國防特別預算，不過在藍白人數優勢下，國防預算與明年度總預算雙雙遭到暫緩列案，未能付委審查。程序委員會出席名單包括，國民黨立委翁曉玲、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、羅智強、葛如鈞、盧縣一；民眾黨立委劉書彬；民進黨立委沈發惠、沈伯洋、林月琴、范雲、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川，沈發惠擔任會議主席未參與投票。

針對程序委員會仍未將行政院所提院版《財政收支劃分法》、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》等法案排入委員會審查，行政院發言人李慧芝回應，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝指出，立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作；政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決方式阻擋。

李慧芝痛批，立院再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院對此感到非常遺憾。



