共軍圍台軍演 川普稱不擔心台海局勢

無人機出動，「俯瞰」台北101大樓，中共官媒央視29日晚間發布10多秒影片，聲稱解放軍無人機視角看台北101；不過釋出畫面解析度不高，也無從得知何時拍攝。

解放軍東部戰區微博，隨後也發布一段影片，標題叫「這麼近那麼美、隨時到台北」的影片；並且以字幕標記中央山脈、台北101等地標畫面。

我國防部也釋出F-16V，透過「狙擊手先進標定莢艙」，監控中共殲16戰機，並將重要參數資訊遮蔽、裁切，象徵國軍有能力掌握敵軍動態；總統賴清德在國防部發言人臉書留言表示，「政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

廣告 廣告

福建海警局執法員郭乾昆說道，「台灣回歸是歷史大勢，請你們不要誤判形勢，為台獨份子賣命只有死路一條。」

在軍演進行之際，福建海警也動員艦艇編隊，在台灣周邊海域、馬祖列島及大坵嶼附近海域，展開綜合執法巡查；央視旗下的微博帳號，更釋出一段影片，顯示海警艦艇摘除炮衣的放大畫面，表示解除火炮的保護措施，進入可射擊狀態。

海巡署指出，中共派出14艘海警船滋擾，更在領海鄰接區的外界線24浬，故意貼著線上航行。

中華民國海軍警告，「請你立刻返航，如你執意挑釁，我將採取驅離行動。」

中國國防大學教授孟祥青分析，「這一次海警進入到馬祖、烏坵的禁止水域，應該說這又是一個新的突破。這意味著什麼呢？第一，意味著台灣做為中國的重要組成部分，我們的海警船想去哪裡就去哪裡。」

海委會主委管碧玲，29日晚間在臉書再度發文，公布海巡署1000噸級「桃園艦」，傍晚監控中國海警1306號船畫面；她指出當晚約6時，桃園艦已對中國海警船進行第7次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），海上長時間對峙、情勢緊繃。

我海巡署派出14艘船艦艇，採「一對一」方式併航監控。

CNN分析指出，這是解放軍首度如此明確宣示，演習目標在於演練阻止外國軍事力量進入台海；同時藉軍演模糊「演習」與「作戰準備」的界線。

華爾街日報也分析，一旦台海發生衝突，台灣的命運將迅速與美、日糾纏在一起；因為若要擊退全面攻擊，台灣就需要主要防衛夥伴美國加入戰鬥，為了有效作戰，美軍則需要日本參與支援。

更多公視新聞網報導

美日韓外長關切中國軍演 籲停止破壞台海穩定行為

中共「海峽雷霆」軍演釋出短片 首次模擬攻擊台天然氣接收站

中共軍演於東海遠火實彈射擊 國軍啟動備戰操演監控

