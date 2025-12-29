共軍圍台軍演 川普：習近平沒說、「一點都不擔心」

美國總統川普被問到中共軍演議題表示，大陸國家主席習近平沒跟他說。

美國總統川普今天被問到，共軍宣布新一波圍台軍演。他說，看到相關情況，但大陸國家主席習近平沒告訴他任何事，川普說他不擔心這件事，中國海軍在區域軍演已經20年。（戚海倫報導）

美國總統川普今天在佛州和以色列總理尼坦雅胡舉行聯合記者會，他被問到對於共軍演習的掌握與看法。川普說，大陸國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且我也不認為他真的會這麼做」。

川普重申，他和習近平的關係非常好，「完全沒有什麼讓我擔心的」。川普說明，中國「已經在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，他們過去進行的規模還更大。」

共軍東部戰區宣布，今天在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。軍演相關報導也登上美國有線電視新聞網CNN和英國廣播公司BBC網站首頁。CNN報導，近年來，北京加大了對台灣島的軍事威懾力度，包括模擬封鎖，台灣長期以來被視為這個動盪地區潛在的衝突爆發點。分析人士表示，根據軍方發布的消息，最新的演習可能更明確地、目的在演練如何阻止外國軍隊進入相關地區。