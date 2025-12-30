共軍圍台軍演 昨130架次共機四面擾台

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中共解放軍東部戰區昨（29）日發動「正義使命-2025」軍演，今天還進行實彈射擊。我國防部今天上午公布昨早6時至今早6時的中共解放軍動態，國防部表示，期間內共偵獲共機130架次，其中逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域90架次、共艦14艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。

共軍擾台，國防部公布昨解放軍動態。（圖／國防部提供）

中共昨宣布發動「正義使命-2025」軍演，並在今早8時起在台灣周遭劃定5區域進行實彈射擊，嚴重影響民航航班，而演習昨天就已開始，已有不少共機侵擾。

廣告 廣告

國防部今早公布29日6時至今早6時的中共解放軍動態，迄今早6時止，偵獲共機130架次，當中逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域90架次、共艦14艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。國防部也表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



更多FTNN新聞網報導

中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘

央視釋共軍無人機「俯瞰台北101」影片 再轉發50秒高空片：這麼近隨時到台北

解放軍明再繞台軍演 民眾黨批「魯莽行徑」籲中國立即停止

