共軍圍台軍演「時間點怪怪的」？蘇紫雲點出3大不尋常現象

中共解放軍東部戰區昨（29）日清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習，海、空域將進行實彈射擊，演習時間從今（30）日上午8時至晚間6時。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中共此次演習與以往的戰備警巡有所不同，不僅不利於台海穩定，也有3點詭異之處。

蘇紫雲指出，此次演習與以往不同，不僅包括戰備警巡，還涉及港口與特定海域封控、外線立體懾阻等科目，艦機更抵近台灣周邊，進行軍兵種聯合突擊演練。所謂的「外線立體懾阻」，代表演練奪取海空權、阻絕外軍支援；而軍兵種聯合突擊則模擬對台作戰行動。

廣告 廣告

蘇紫雲分析，此次演習有3點詭異之處：第一，時間安排十分倉促，再過幾天就要邁入2026年，中共卻在年尾倉促的掛上「2025」軍演，可見急迫性；第二，雙城論壇才剛結束，中共隔天就翻臉宣布軍演；第三，與中共內部矛盾有關，在中國國防部長董軍隱於官網的時候，有可能是利用「對外示威」轉移內部壓力。

蘇紫雲提到，國際持續支持台灣，也是促使中共此次激烈行動的原因之一。美國在《國家安全戰略報告》中強調，第一島鏈集體防衛、阻止台灣遭到占領，並推動《2026年國防授權法》及《對台再保證實施法案》。先前日本首相高市早苗提出的「台灣有事」論，也引發中共反彈。

更多風傳媒報導

