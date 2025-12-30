共軍圍台軍演 花蓮港「空蕩蕩」不見船隻進出

中國大陸昨（29）在台灣周邊啟動軍事演習，並將於今（30）日進行實彈射擊，受此影響，花蓮漁港今日清晨幾乎無漁船出港，港內異常冷清。為因應軍演，海軍與海巡也在港區周邊部署飛彈與艦艇，加強戒備。

憂捕撈海域與軍演區域重疊 漁民「不敢出海」

中國大陸這次軍演納入實彈射擊，並在台海劃設五處射擊區域，花蓮漁港漁民也擔心捕撈海域可能與射擊區重疊，出海作業因此受影響，不少漁民選擇暫時觀望。

不過，也有在地捕魚超過60年的漁民表示，因海軍已在漁港周邊部署飛彈進行防護，自己並不感到害怕。

強化防衛！海鋒第二大隊、反艦飛彈部署完畢

為因應中國軍演，海軍海鋒第二大隊、反艦飛彈部隊以及包含雄風三型飛彈機動車組已完成部署；海巡方面則有2艘大型艦及55噸巡防艇在港警戒，以強化東部沿海防衛，確保民眾與漁民安全。

台視新聞／呂珮岑 責任編輯／周瑾逸

