共軍圍台軍演！藍白忙批賴清德 總統府：應團結並回正軌做正事

總統府發言人郭雅慧。（資料照，總統府提供）

中國解放軍今（29日）突宣布圍台軍演，國民黨主席鄭麗文卻反指總統賴清德試圖挑釁、踩紅線，連累全台2300萬國人，另外，民眾黨主席黃國昌則不滿賴清德「在野擁抱習近平」一說，揚言24小時沒道歉就提告，對此，總統府發言人郭雅慧受訪時表示，中共威脅當前最需要團結，也希望國民黨、民眾黨回歸正軌，先回立法院做正事。

面對中共軍演，全台譴責之際，鄭麗文則在廣播節目上逆行批評賴清德，她認為錯誤的兩岸政策將台灣推向兵凶戰危主因，還稱是賴清德不斷挑釁、踩紅線，連累全台2,300萬人；另民眾黨雖譴責中共軍演，但黃國昌今早也特地召開記者會，要求賴清德針對「擁抱習近平」說詞道歉，還揚言24小時內沒道歉就會到法院提告。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧下午在記者會後受訪表示，面臨中國在台海周邊具針對性軍演的外部威脅，此時此刻最需要的就是內部團結，盼國民黨、民眾黨等在野都能回歸正軌，無論是政治議題或政治攻擊，都希望能回到立法院先做正事。

她也盤點正事，包含中央年度總預算、國防特別條例等，郭雅慧表示，明年度總預算已在立法院躺了4個多月，跨年倒數卻還沒完成審查，另攸關第一線國軍安危的《國防特別條例》，也希望獲得朝野立委支持，她直言，「這些都很重要，攸關國家未來的發展及財政穩健，也攸關著國防第一線官兵弟兄的安全問題」，並再度喊話，盼在野兩黨都能回歸做正事。





更多《鏡新聞》報導

全台譴責中共軍演！鄭麗文卻罵賴清德 王婉諭批失格：敵我不分

日媒揭中共3音檔介選！點名「2018韓流」 韓國瑜駁：太看輕台灣人

才描繪鄭習會！ 鄭麗文讚連戰昔扛輿論見胡錦濤「兩岸春暖花開」