共軍圍台軍演 軍事迷目擊共艦出沒蘇澳外海：距離相當近

中共解放軍東部戰區29號無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，對台實施封港封控，有軍事迷29日在宜蘭外海目擊共艦，推測距離岸邊不到50公里。解放軍今（30）天實施實彈射擊，國軍也積極展開因應措施，其中海鋒大隊雄風飛彈車隊已在東部外海部署實施監控，空軍F16及幻象2000戰機也隨時待命。

推測距離岸邊不到50公里... 軍事迷意外拍攝共艦動態

中共解放軍東部戰區實施「圍台軍演」，有軍事迷29號在宜蘭南方澳觀景台目擊解放軍軍艦出沒，透過相機鏡頭拉近放大，用肉眼就能看見，推測距離岸邊不到50公里。

軍事迷12/29在南方澳觀景台拍攝到共艦。圖／軍事迷李忠衛提供

軍事迷李先生表示，29號當天海邊能見度低，加上觀測海拔高度不到200公尺，照理來說極難目睹海上艦艇，卻還能意外拍攝到共艦動態，跟過去相比，解放軍本次軍演確實有更逼近台灣。

花東雄二、雄三飛彈戒備 F-16、幻象2000戰機掛彈升空

共軍大動作發動軍演，對台實施封港封控，國軍也積極展開各項因應措施，其中海軍海鋒大隊出動多輛裝載雄二、雄三反艦飛彈的發射車以及通訊車輛，在花蓮港周邊實施監控。

另外國軍調派分隊南下直奔台東志航空軍基地，由於共軍演訓範圍涵蓋陸、海、空域，台東志航空軍基地的F16，以及新竹空軍基地幻象2000戰機都掛彈升空，隨時待命。

戰機掛彈升空待命。圖／台視新聞

至於南台灣的嘉義，CM-11勇虎戰車用迷彩偽裝網蓋住，進駐沿海進行部署。解放軍東部戰區實施圍台軍演國軍繃緊神經，密切監控一舉一動。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

