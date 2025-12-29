共軍圍台10小時！航港局一圖揭「軍演分布」 採四大措施確保台灣航安

記者陳韋帆／台北報導

中國解放軍明日將展開「正義使命-2025」8小時軍演，航港局採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。（圖／航港局提供）

中國解放軍將於12月30日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」軍演。交通部今（29）日指示航港局立即啟動應變作為，除進一步掌握解放軍演習動態及評估影響外，並已採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。

交通部航港局表示，經該局針對中共發布軍演海域範圍評估，尚不致影響我國各商港船舶進出，航港局並已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等四大措施；其中發布航行警告訊息部分，航港局已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

在中國軍演期間，航港局將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息。另航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時亦將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。

航港局呼籲周邊海域船隻注意接收該局海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

