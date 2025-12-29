共軍圍臺軍演 鄭麗文痛批賴清德不斷挑釁、踩紅線連累2300萬人

國民黨主席鄭麗文針對共軍再度圍台軍演指出，這全是總統賴清德已經把自己的路走絕了，連累全臺2300萬人。（圖片來源／鄭麗文臉書）

中國解放軍東部戰區今（29）日起，在臺灣周邊海空域進行大規模軍演，並在明日展開實彈射擊，國民黨主席鄭麗文對此指出，這全是總統賴清德已經把自己的路走絕了，連累全臺2300萬人。

鄭麗文在接受《千秋萬事》專訪時批評，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，愈有利他去販賣「芒果乾」來動員選票。

「只因為賴清德沒有任何政績，跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員。」鄭麗文也表示，但是賴的這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗。

鄭麗文強調，只是賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。

蔡英文異軍突起成賴最深的恐懼，明年上半年鄭習會

「為何賴清德頻頻對在野開炮？因為他一心一意就只想贏得2026年的選舉。」鄭麗文分析稱，由於在大罷免失利後，反讓前總統蔡英文馬上就異軍突起，如果2026年沒選贏，賴可能會被逼宮（辭去黨主席和跛腳），「這就是他最深的恐懼。」

共軍圍臺軍演，不僅衝擊臺、日、美、中區域情勢緊張，對臺灣內部也有激化朝野攻防，與1.25兆國防特別預算審查、彈劾賴清德的相關效應。

賴清德昨日在專訪中即質疑，如果沒有理由去擋國防預算、國安法制，「要社會如何相信，鄭麗文跟習近平見面，沒有前提條件呢」？

國民黨秘書長李乾龍昨日也在出席金門黨慶時脫口稱，「鄭習會」的時間點，最快明年3月成行。

而鄭麗文則是在共軍軍演的敏感時刻說明，還不確定是否為3月，因為下半年就要選舉，國民黨人力有限，自己作為黨主席要全力輔選，因此訪問的行程會落在上半年。

「鄭習會」有戰略意義，酸賴清德上任還未過境紐約

「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」鄭麗文稱，會以先去北京為優先，因為美國、全世界高度關注，是否兩岸能如同10年前，前總統馬英九在8年執政和「九二共識」，還能否成為兩岸對話和破冰的政治基礎。

至於訪美行程，鄭麗文笑稱，美方釋出的邀請，就是我最好每個月都去一次，但不可能啦，希望去一次就把該走的地方跑完，東岸、西岸、南邊都走一下。

鄭麗文並透露，像是紐約很多大學、智庫都邀請她前往訪問，因此訪美至少要兩個禮拜的時間，美國在台協會（AIT）也密切與國民黨駐美代表秦日新進行聯繫。

鄭麗文也酸賴清德上任迄今都還沒有過境過紐約，520馬上又要到了，她實在是比賴還緊張，「你不要搞到我鄭麗文還比你先去紐約喔！」

(原始連結)





