共軍在劉公島海域「實彈射擊」...汪浩指用意在「挑動國內民族情緒」：藉老國恥替今日外交困境找台階

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引起中國極度不滿，近2週密集在黃海、渤海舉行軍事活動，昨（24日）早上6時至下午5時，更於劉公島東部水域進行實彈射擊。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（25日）指出，中果此舉看似對日「強硬回擊」，實則更像一場對內交代的政治戲碼。

汪浩今日於臉書以「共軍抗日軍演，重演海軍被滅悲劇？」為題發文表示，中日關係因高市早苗「台灣有事，日本有事」談話急凍，北京這兩週在渤海、黃海密集封海軍演，「看似對日「強硬回擊」，實則更像一場對內交代的政治戲碼」。他點出，最諷刺的是，「中共選擇的演習地點，竟是清朝北洋艦隊在甲午戰爭被日本殲滅的劉公島周邊海域」。

汪浩說明，劉公島是北洋艦隊誕生地，也是其覆亡處。他表示，1895 年威海衛之戰，日軍殲滅北洋艦隊、接收劉公島，象徵中國近代最沈重的海軍恥辱，「如今北京在同一片海域搞『抗日』軍演，形式上像在重溫歷史，實際卻更像用民族敘事炒作情緒，藉老國恥替今日外交困境找台階」。

汪浩指出，更荒唐的是，演習封鎖的並非真正涉及中日軍事互動的區域，而是中國自家漁民最重要的生計海域。他說明，渤海、黃海漁場一旦封海，漁民即刻零收入，「北京說要『反擊日本』，第一個遭殃的卻是中國老百姓」。

汪浩續指，同時，中國領導人習近平在與美國總統川普（Donald Trump）通話時，搬出二戰、台灣回歸、戰後秩序這套歷史敘事，「明顯意在把中日爭議綁在台海議題上」。不過，汪浩說道，「川普公開貼文只談貿易、芬太尼、俄烏，完全無視北京的敘事框架，根本不提台灣，證明這場戲只有中共自己在演」。

最後，汪浩分析，共軍軍演不是嚇給日本看的，而是用來挑動國內民族情緒，「真正被重創的不是東京，而是中國漁民，更是北京自己不敢面對的歷史陰影」。他直呼，「共軍在劉公島搞抗日軍演，就好像法軍在滑鐵盧做反英演習，太荒謬了！」

