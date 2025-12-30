共軍在意美製海馬斯多管火箭？張景森喊「環台軍演認證」：買對了

行政院前政務委員張景森在臉書粉專「543評論/張景森」發表時事評論。翻攝臉書



中共昨起在台灣周遭發動大規模軍演，有台灣官員向外媒分析指出，解放軍似乎想藉此演練打擊美國製的陸基飛彈系統、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等。行政院前政務委員張景森今（30日）表示，「經過這次軍演認證，我們可以說：海馬斯買對了！」

一名不具名台灣安全部門資深官員向路透社指出，北京很可能利用這次軍演，演練如何打擊美國製的陸基飛彈系統、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。HIMARS是一種高度機動的火砲系統，射程約為 300 公里，足以打擊中國南部沿海目標。我國國防部11月表示，我向美軍採購的29套海馬斯火箭系統，首批11套已抵台並成軍進入戰鬥序列。第2批18套系統原本規劃於民國116年交運，將提前在115年第4季完成。

廣告 廣告

張景森今在臉書發文說，這次中共軍演之中，不管是釋出來的影片或者宣傳的內容，可以看出來他們最在意的是台灣買了海馬斯。過去幾年中共反覆研究海馬斯。敵人最在意的武器，就是我們應該要買的武器！「經過這次軍演認證，我們可以說：海馬斯買對了！」

他說，海馬斯厲害在哪裡？以及它代表的是哪一種作戰思維？很多人把焦點放在射程，說它能打到對岸，可以做源頭打擊。其實這反而不是關鍵。他認為，海馬斯真正的價值，不是火力有多大，而是作戰方式完全不同於傳統武器。

張景森表示，海馬斯高度機動，一般卡車道路可以到達的地方，它都可以去，所以能分散部署、快速轉移。5分鐘內打完就跑，任何地方都可以躲，很難難被對手鎖定，很難被清除；再加上精準打擊能力，使它不需要大量彈藥，就能癱瘓敵人的關鍵節點。這種特性讓戰場不再是「一次性決戰」，而是持續可以消耗與打擊對手的地獄。

他表示，中國渡海作戰絕經不起長時間的消耗戰。在跨海作戰中，共軍最脆弱的不是第一線部隊，而是補給線、集結區、臨時碼頭、指揮與通訊節點。只要這些環節反覆遭到精準打擊，登陸部隊即使成功上岸，也難以站穩。

他說，糧食、油料、彈藥補不上，整體作戰節奏就會被迫放慢甚至崩解。台灣軍隊有主場優勢，共軍耀武揚威渡海過來，在台灣的濱海、灘頭和島內可能完全被殲滅。但他們卻完全不知道，炮彈到底是從哪個地方打過來的。

張景森分析，結論很清楚，重點不是海馬斯，而是不對稱武器系統。海馬斯之所以有效，是因為它符合不對稱作戰的核心原則──以相對有限的成本，迫使對手付出極高代價；不追求正面殲滅，而是破壞對方的計畫、速度與確定性。換言之，今天就算不是海馬斯，只要是同樣具備機動、分散、精準、難以清除特性的系統，效果本質並無不同。

他表示，「買海馬斯就對了」真正的意思，不是迷信某一種武器，而是選擇一條清楚的防衛方向：不和對手比規模大小，而是快速行動、精準打擊，讓對手無法照劇本行動。這才是它最厲害、也最值得被重視的地方。

更多太報報導

中國強烈抗議美對台軍售 「以武助獨只會引火燒身」

海馬斯多管火箭系統首連7月成軍 前副參謀總長：可支援馬祖火力

海馬斯多管火箭首度試射訊號異常 陸軍否認GPS遭干擾