共軍壓境、藍白卻續擋國防！ 沈伯洋直呼：到底是在怕誰？

[Newtalk新聞] 中共昨日對台發動突襲式軍事演習，國內安全情勢備受關注。然而，民進黨立委沈伯洋今（30）日指出，在國安情勢升高之際，國民黨與民眾黨卻在立法院持續阻擋攸關國防的關鍵法案，質疑在野黨的政治選擇「與國家安全背道而馳」。

沈伯洋指出，首先在國防議題上，藍白至今仍拒絕審查攸關強化防衛能力的1.25兆《國防特別條例》，一方面對外高喊監督政府，實際上卻連進入實質審查都不願意。他直言，若真要監督，完全可以在審查過程中刪減或調整預算，「現在的狀況，是連審都不敢審，不知道究竟是在怕誰。」

其次，沈伯洋也點出，藍白近期推動修法，主張「中選會不得拒絕公投案」，等同未來只要立法院通過提案，即便公投內容違法、違憲，也必須強制舉行公投。

此外，他也提及藍白提出修憲方向，企圖降低罷免總統的門檻。沈伯洋直言，諷刺的是，藍白去年才聯手提高罷免立委門檻，使罷免幾乎不可能，如今卻反過來要降低罷免總統的門檻，「雙重標準昭然若揭」。

沈伯洋進一步指出，立法院明日還將協商處理黨產相關法案，內容涉及將國家資產返還國民黨，預計最快本週五就可能表決通過。

沈伯洋最後感嘆，在中共對台軍事恫嚇不斷升高的此刻，立法院卻出現如此荒謬的政治操作，「那些自稱理性、專業、公共知識分子的聲音，究竟什麼時候才會醒來？」

