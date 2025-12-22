共軍大反腐下 習近平晉升東部中部戰區司令員為上將

（中央社台北22日電）在中共總書記習近平主導的共軍大規模反腐行動持續下，中共中央軍委今天舉行晉升軍銜儀式，共軍東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延等2人從習近平手中晉升上將。其中，韓勝延曾任今年中國九三閱兵總指揮，當時他擔任中部戰區空軍司令員。

新華社報導，中共中央軍委今天上午在北京「八一大樓」舉行晉升軍銜儀式，習近平以軍委主席身分出席，軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的楊志斌、韓勝延晉升上將軍銜命令，另一名軍委副主席張升民則主持晉銜儀式。

根據報導，習近平向楊志斌、韓勝延頒發命令狀並合影。中央軍委委員劉振立及中央軍委機關各部門、共軍駐北京有關單位主要負責人等參加儀式。

星島網報導，今天的儀式是共軍展開大反腐後首度晉升上將。在楊志斌、韓勝延分別擔任東部戰區及中部戰區司令員後，目前已知前東部戰區司令員林向陽已經落馬，而前中部戰區司令員王強動向未明。

根據報導，楊志斌出身中共空軍，曾任空軍上海指揮所司令員、空軍福州指揮所司令員、蘭州軍區空軍參謀長、南部戰區副司令員、西部戰區副司令員，今年調任東部戰區副司令員，近日升任司令員。

韓勝延也長期在中共空軍服役，曾任軍改前的蘭州軍區空軍參謀長、成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員、西部戰區副司令員等職務，2006年並曾被評為全軍優秀指揮軍官。今年9月3日，韓勝延以中部戰區空軍司令員身分擔任北京閱兵總指揮，當時頗出外界意料。（編輯：邱國強/陳慧萍）1141222