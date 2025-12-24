共軍大批上將未出席晉銜儀式 港媒：反腐結果

（中央社記者張謙香港24日電）中共中央軍事委員會日前舉行晉銜儀式，東部戰區司令員楊志斌和中部戰區司令員韓勝延獲晉升為上將；有分析指出，參加這次儀式的其他上將只有4人，較去年底的另一次晉銜儀式少了16人，這反映軍隊反腐的結果。

這次晉銜儀式22日舉行，由中共中央軍委主席習近平授予楊志斌和韓勝延命令狀。

星島日報今天刊文表示，在解放軍高層反腐升級的大背景下，這是中央軍委今年第一次舉行晉升上將軍銜儀式，也意味着中國各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」的狀態，開始任命新首長。

廣告 廣告

但從央視新聞聯播的畫面所見，除了兩名新上將，僅有4名上將參加這次晉銜儀式，包括軍委副主席張又俠、張升民，軍委委員劉振立，國防部長董軍。

文章表示，上次晉升上將軍銜儀式是去年底，大約20名上將出席，一年時間之內，有16名上將「無法」出席晉銜儀式，「亦可窺視軍隊高層反腐力度之大」。

文章表示，總兵力有200萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在卻只有6名，「堪稱奇觀」。

據指出，這些無法出席儀式的上將，不少已經官宣落馬，包括軍委前副主席何衛東、軍委政治工作部前常務副主任何宏軍等；解放軍五大戰區的司令員和政委，在此之前都是被查或被免職。（編輯:陳鎧妤）1141224