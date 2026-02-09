共軍大清洗後 空軍、紀檢相互制衡

中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立的落馬，為共軍高層清洗再掀高潮。在這波動盪中，同是空軍出身的東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延去年底「逆勢」獲晉升為上將。此外負責軍中紀律與反腐的副主席張升民目前是大陸最高領導人習近平以外僅存的中央軍委成員，顯示在共軍權力結構重組之際，空軍與軍紀檢系統將獲重用，同時也將扮演彼此制衡的角色。

國防安全研究院委任研究員揭仲日前在政大國關中心座談會指，過去幾年共軍內部存在一大一小兩個派系，前者是苗華為核心的東南幫，影響力遍布除了空軍之外的其他機構，後者是張又俠與其舊部。這兩個派系之外，空軍在前軍委副主席許其亮的影響下，相對獨善其身。

揭仲提到，苗華倒台後，張又俠在陸軍的影響力一度增加，但觀察陸軍司令部的實際權力結構，更多掌控權落在代理政委、同時是紀委書記的張曙光中將手中，其隸屬張升民的紀檢體系。目前陸、海、空、火箭等四個軍種司令部的代理政委，有二人原本就是軍紀委書記，有一位是中紀委委員，還有一人是張升民的舊部。

派系而起的人事腐敗，導致了苗華與張又俠的落馬，如今紀檢體系獲重用，無疑將張升民推上受最高領導人提防的風口浪尖。揭仲研判，為避免紀檢體系坐大，習將「高比例任用空軍人員加以制衡」，如目前在火箭軍司令部主持日常事務的參謀長雷凱中將，即為空軍轉任。

至於中央軍委班子能否重建，新加坡聯合早報分析，若接下來的中共全會上增補軍委委員，大概不會補全七人，而是補上兩人以達原有半數以上，這樣楊志斌與韓勝延獲提拔的機會大。

政大東亞所特聘教授寇健文指，張又俠出事前，五個戰區都受清洗影響，僅有東部與中部戰區司令員真除，反映這兩個戰區的重要性，前者是因應兩岸與中日關係緊張，後者負責保衛北京。

