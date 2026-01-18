共軍大秀「冷兵器」斬首戰術 蘇紫雲驚爆：實戰難以成功

中國大陸解放軍日前釋出一段特戰演練影片，內容竟出現士兵以弓箭射殺哨兵、配合無人機與突擊部隊執行「斬首」攻堅，引發外界關注。（央視畫面）

在美中軍事角力持續升溫之際，中國大陸解放軍日前釋出一段特戰演練影片，內容竟出現士兵以弓箭射殺哨兵、配合無人機與突擊部隊執行「斬首」攻堅，引發外界關注。對此，國防安全研究院專家蘇紫雲直言，這類畫面看似模仿美軍的無聲滲透戰術，實則更像政治宣傳，反而暴露共軍特戰部隊現代化能力的侷限。

從影片中可以看到，解放軍於深夜先出動無人機高空鎖定目標，地面特戰人員隨後潛入，以弓箭無聲放倒哨兵，接著與空中力量同步攻堅建築物，宣稱在短短2分鐘內殲滅4名「敵軍」。由於美國總統川普日前才對委內瑞拉總統馬杜洛發動斬首式逮捕行動，外界普遍解讀，解放軍此時釋出類似劇情的演練畫面，除有回應美方意味，更被視為對台灣的心理威懾。

根據《民視新聞網》17日的報導指出，蘇紫雲認為，特戰部隊強調使用弓箭等冷兵器，表面上是為展現靜肅作戰能力，實際卻可能代表夜戰裝備、電子壓制與精準火力尚未成熟，只能以低科技手段替代。

蘇紫雲分析，若未來共軍真欲將類似模式套用於對台斬首任務，在台灣高度監控與多層防衛體系下，幾乎難以成功，極可能在滲透階段就遭偵獲與殲滅。整體而言，影片的政治恫嚇效果遠大於軍事實質，更多是對內外宣傳而非真正戰力展示。

