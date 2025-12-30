共軍大規模圍台軍演...川普直言：不相信習近平會犯台

中國解放軍昨（29日）在台灣周邊5個區域舉行軍演。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，他不相信中國領導人習近平會進犯台灣、並不擔心。川普說明，「中國過去20年來一直在台海地區舉行海上軍演」。

中國解放軍舉行代號「正義使命-2025」圍台軍演，並計畫軍演期間進行實彈射擊。對此，川普29日於美國佛羅里達的海湖莊園與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，並在受訪時表示，習近平未向他提及軍演一事，但他有關注到相關訊息。

川普直言，他不相信習近平會侵犯台灣（I don’t believe he’s going to be doing it.），並表示他不擔憂。川普指出，中國過去20年、25年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，「甚至有的軍演比這次的軍演規模更大」。

