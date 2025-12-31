共軍大規模軍演狂射火箭彈「落點史上最接近台灣」 侯友宜急喊話：必須理性溝通

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

共軍於29日、30日在台灣周遭進行軍演，昨日更展開實彈射擊，兩波射擊共發射27枚多管火箭、落點更是史上最接近台灣的一次。新北市長侯友宜今（31）日受訪時直言，兩岸必須理性溝通，而且任何軍事威脅都會造成傷害。

新北市長侯友宜今（31）日受訪時直言，兩岸必須理性溝通，而且任何軍事威脅都會造成傷害。（圖／市府提供）

侯友宜說，任何軍事的威脅，都會造成兩岸的傷害，也會讓台海更加的不穩定，這是我們大家所不樂見的；侯友宜重申，希望兩岸之間都能夠互相理性的溝通，降低衝突，迎來台海的穩定。

廣告 廣告

針對明年度中央的總預算案還卡在立法院，將對新北市有什麼影響？侯友宜強調，明年新興的計畫一定會受到影響，目前市府已經做好準備，若新興的計畫受到影響，將會用市款暫行來墊付；他重申，全力推動市政工作不能受到總預算的影響，會把傷害減到最低。



更多FTNN新聞網報導

中央藉財劃法修法「分化」各縣市？ 侯友宜：中央先把比重講清楚才能繼續討論

去上海喊完兩岸和平中共就對台軍演 林楚茵吐槽蔣萬安：沒人在聽你「蔣」

新婚、育兒租金補貼加碼50％？內政部：前提是立院不卡總預算

