共軍威懾逐年提升！漢光演習維持10天9夜 未來教召皆為14天

中共軍事威懾逐年提升，國防部長顧立雄近日透露，中共機艦侵擾次數和過往相比皆有所成長，敵情威脅是迫切且真實存在。今年漢光實兵演習，將維持10天9夜，演習全程採取「實兵、實地、實時、實裝、實況」方式推動；另外，14天新制教召今年起「全面實施」，亦即以後沒有5至7天教召。

顧立雄近日向媒體透露，過去一年共軍運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以用更繁複、精準行動威懾我國。統計數字顯示，去年共機各型主輔戰機，包括無人機頻繁逾越海峽中線並且進入我國西南及東部空域，達到3764架次，相較2024年的3066架次，成長約23％；各型作戰艦2640艘次駛入我國應變區，較2024年的2475艘次增加約7％。

顧立雄也表示，中共常態性在我國外離島禁限制水域及海峽中線周邊從事執法巡查，意圖形塑台海內海化假象，並運用資安威脅等手段，從事網攻與駭侵，以及綜合政治、經濟、軍事、心理等多重面向，對我實施認知作戰及統戰滲透等，當這樣行動不斷上演，擔心容易麻痺國人的心防，但事實上這種敵情威脅是迫切且真實存在。

顧立雄強調，國軍為有效因應敵情威脅，秉持不升高衝突、不挑起事端原則，綿密掌握共軍動態並精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援、全社會防衛韌性，藉由採購新式武器及提升作戰韌性等方式，持續優化國軍不對稱戰力。

而配合新式武器裝備獲得，國軍整合兵力組織結構，驅動防衛作戰概念革新，秉持任務導向、為戰而訓原則實質推動各項訓練改革作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊高戰備能力。

在重大演訓方面，顧立雄指出，去年已經完成立即備戰操演、軍種戰術總驗收等多項戰演訓，有效支撐聯合作戰計畫的任務能力，今年規劃4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。

顧立雄透露，今年的漢光42號實兵演習維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能以及無人機防處與人力動員演練，結合縣市政府執行「2026城鎮韌性演習」等科目，演習全程採取「實兵、實地、實時、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

顧立雄也特別提及，從今年開始全面實施14天教召，「以後沒有5至7天教召」，原則上，要優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，使常備部隊原兵歸原位，讓專長相符，驗證快速恢復戰力。



