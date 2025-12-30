共軍宣傳片無人機俯瞰101 國防部：典型認知作戰

台北市 / 綜合報導

中國宣布對台軍演，甚至頻頻發布挑釁影片，其中更有號稱解放軍無人機俯瞰台北101大樓的畫面，對此，軍事專家從畫面分析，影片是合成的，國防部也示警這是典型的認知作戰。事實上，在中共宣布舉行軍演前，我軍方高層就已透過共軍近期動向，分析成因並採取預警行動。

一張張台北101畫面由遠到近，儘管影片畫質偏低色調近似灰階，但仍可勉強辨識出台北大巨蛋，台北101以及周邊建築輪廓，甚至還有民航機從台北上空掠過，中國解放軍宣布軍演之際，釋出俯瞰101畫面更聲稱是，解放軍的無人機拍攝。

同支影片拍下軍機，在台灣上空飛行，並以雲海中俯瞰台灣的景色為題，同時搭配「加個油就能到台北」，「隨時可到台北」等文字，顯現威嚇意味，國防部秀出圖卡示警，這是典型的認知作戰。

國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說：「應該是合成的，台北101都會有防撞燈，還有一些基本的照明，那在這個影片上面卻是全灰的。」

我國戰機升空全面戒備，陸海空三軍嚴密應處，事實上解放軍宣布軍演前夕，我軍方高層早有預警，包含12月13日以來，解放軍從黃海東海，台海到南海維持平均，50到60艘的部署，甚至一度達到三位數。

另外中共在台海周邊的船艦，原本部署在東北外海，卻在上週穿越宮古海峽，南下進入台灣東部外海，不僅如此還發動多次高度挑釁的行為，諸多徵兆都看出中共可能打算，舉行較大規模軍演。

行政院長卓榮泰說：「再次的預警全體國人，此時此刻務必，冷靜沉著，而且安定，政府對所有的狀況都有萬全的因應準備。」面對共軍演訓我軍嚴陣以待，料敵從寬禦敵從嚴。

