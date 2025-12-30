共軍宣傳片「無人機俯瞰101」 國防部：典型認知作戰

台北市 / 綜合報導

中國宣布對台進行軍演，頻頻發布挑釁影片，其中更有解放軍無人機，俯瞰台北101大樓的畫面，不過軍事專家分析，影片是合成的，國防部也示警，這是典型的認知作戰，也有軍事粉專認為，中共釋出的畫面，是從碧山巖的即時影像去擷取的；事實上，中共宣布舉行軍演前，我軍方高層就已透過共軍近期動向，分析成因並採取預警行動。

記者甘媄心說：「來到內湖碧山巖，向下俯瞰，就可以看到台北101的景觀，而這邊同時，也有裝設鏡頭，來24小時播送，即時影像，與中共最新釋出，拍攝到101的畫面角度，十分類似，因此外界質疑，他們的畫面，就是直接從即時影像中，所擷取下來的。」

解析度不高色調近似灰階，勉強辨識出台北大巨蛋台北101，以及周邊建築輪廓，甚至還有疑似民航機，從台北上空掠過，中共宣布軍演之際，聲稱畫面中的台北101，是經由解放軍的無人機所拍攝，不過整個畫面疑點重重。

日前台北101的空拍影像，夜間時刻建築物外牆上，幾處閃爍的紅光，軍事專家分析這幾個位置，就是所謂的「航空障礙燈」，但再看看中國解放軍的畫面，建築物牆上絲毫不見任何光點，看上去卻是一片灰，相比之下外觀有所差異，專家也補充拍攝角度偏低，仔細看就能看出端倪。

國防安全研究院國安所所長沈明室說：「如果你是高空的遠程無人機，它勢必位置非常高，因為它如果位置比較低，早就被我們防空雷達鎖定，或者是所看到，看起來應該是，的確是認知作戰，看起來不太像中國現役的，無論是軍規的，或者是無人機，都不太可能在那個角度拍下101的照片。」

究竟是不是無人機所拍攝，專家認為機率微乎其微，國防部也秀出圖卡示警，這就是典型的認知作戰，國防部副發言人喬福駿說：「這是典型的認知戰手法，國人切勿受其操弄，國防部透由聯合情監偵手段，嚴密監控，昨日並無共軍大型無人機，進入我24海里。」正逢軍演敏感時刻，中共除了出動軍機艦恫嚇，還外加搭配「認知作戰」系統，釋出畫面挑釁，但也被我方一一破解。

