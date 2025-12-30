共軍宣傳片「無人機俯瞰101」 國防部：明顯是中共認知作戰

記者盧素梅／台北報導

國防部記者會。（圖／翻攝畫面）

中共解放軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞昨(29）日晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微影音也釋出「隨時到台北」影音。國防部今（30）日指出，昨天有掌握到社群消息，不過，昨天中共的無人機都在24浬以外，「我們認為很明顯的是中共認知作戰」。

中共軍方官方微博帳號《中國軍號》昨日晚間發布一則名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片，還配上「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」的字幕，暗示解放軍軍事行動的能力。另外，央視新聞昨晚再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微影音也釋出「隨時到台北」影音。

國防部記者會。（圖／翻攝畫面）

對此，國防部下午在記者會中駁斥，這是假訊息。國防部指出，昨天有掌握到社群消息，不過，昨天中共的無人機都在24浬以外，「我們認為很明顯的是中共認知作戰」。

