共軍宣布圍台軍演結束 美軍委會主席喊話：支持國防預算

台北市 / 綜合報導

解放軍正義使命2025演習，東部戰區今（31）日下午6點宣布演習已圓滿完成。不過，才一天時間國軍就偵獲77架次共機擾台，雙方也曝光監視F16以及殲10的畫面。另外，解放軍東部戰區美國跨黨派國會議員也發文挺台，其中參議院軍事委員會主席韋克爾喊話，全力支持特別國防預算，別再浪費時間了。

東部戰區微博，31日再公布近一分鐘影片，在正義使命2025演習中，出動不少軍武，其中一個畫面，鎖定的正是台灣的F-16戰機，放大來看，明顯的馬拉道圖騰，機號疑似6655，屬花蓮空軍第五聯隊，國軍也發布照片，F-16監控中共殲10型機。

以31日國軍公布的，中共解放軍進入台海，周邊空域活動圖，在東北區域10架擾台，海峽中線以西偵獲40架，8架逾越中線，南部區域27架，以這架F-16花蓮出發，掛上副油箱，可以守護全空域。

不只空中，國軍出動最強戰車，要對抗中國環台演習，但軍演看似沒有畫下句點，因為根據中國軍網，昨（30）日發布文章，內容提及，解放軍東部戰區，繼續組織相關兵力，持續展開，正義使命2025演習，還強調軍演，最重要特點之一就是斬首，主要針對，台獨分裂勢力頭目的，重要形象目標，進行了模擬打擊。

國台辦發言人張唅，解放軍有關軍事行動，是對台獨分裂勢力，和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權，和領土完整的正義必要之舉。共軍大規模軍事演習，美國跨黨派國會議員接連發文挺台。

聯邦眾議員史坦頓表示，若中國認為升高軍事演習，能嚇阻美國對台支持，顯然誤判美國決心，另外參議院軍事委員會，主席韋克爾，提到美國必須加速生產，交付對台軍售的武器，並喊話台灣盟友，必須放下黨派分歧，立刻全力支持賴總統提出的，特別國防預算，不能再浪費時間了。

立委(國)賴士葆說：「國防1.25兆，我們從來就沒有說要擋，但是我們要求，麻煩賴清德總統，來國會做報告，他一直不願意來。」立委(民)鍾佳濱說：「特別條例排入議程交付審議，你們到底支不支持，不支持就是擋特別條例，就是擋軍購，就是破壞國家安全。」就在藍綠各有想法下，中國擾台也還在進行中。

