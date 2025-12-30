共軍宣布實彈射擊 國軍：國軍穩國家穩
共軍宣布對台實施實彈射擊，引發區域高度緊張局勢。大陸社群平台隨後流傳一段疑似在福建平潭拍攝的火箭發射影片，日媒也報導當地傳出爆炸聲，但真實性尚待確認。同時，解放軍釋出多段空拍與動畫影片，展示包括無人機、機器狗等先進裝備。軍事專家指出，這些舉動皆屬心理戰術，意在恫嚇台灣民眾，而國軍則強調全程掌握周邊情勢，保持穩定態勢。
在解放軍宣布對台實彈射擊不久後，大陸微博平台流傳一段聲稱在福建平潭拍攝的多管火箭發射影片。日本共同通信社報導，解放軍在2022年的環台軍演中也曾在平潭發射飛彈，但目前無法確認此次影片是否為本次軍演畫面。大陸央視新聞在北京時間8點的頭條新聞中宣告，中國人民解放軍東部戰區於當日8時至18時在特定海域和空域進行重要軍事演習並組織實彈射擊，包含遠程火力射擊行動。
一小時後，央視9點頭條播出解放軍製作的新圖卡。軍事專家表示，從地理位置來看，兩個「錘」分別指向高雄和基隆外海，這兩處是台灣內部外逃的重要港口。除了宣布實彈射擊外，解放軍還發布一段影片，拍攝了台北101的空拍照，並寫下「這麼近這麼美，隨時到台北」的文字。
國防院戰略所所長蘇紫雲表示，這與解放軍飛行員刻意拍攝中央山脈的行為類似，在一定高度都可以拍攝到山脈等景觀，這些都是心理戰的手段。蘇紫雲強調，事實上國軍對於周邊的空域和水域都有掌握，中共是利用類似心理戰的效果，企圖恫嚇台灣民眾。無論這些影片真假，已經引起台灣內部各種討論。此外，解放軍這次軍演也搭上AI風潮，透過動畫展示共軍機器狼、無人機、持槍人形機器人等各式新型裝備。
面對對岸各類心戰影片齊發，國軍也在各大平台喊話，強調「穩是態度，也是態勢，國軍穩，國家穩」，展現國軍面對挑釁時的堅定立場。
