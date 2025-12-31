共軍宣布環台軍演結束

（中央社台北31日電）中共解放軍東部戰區發言人李熹今天傍晚6時宣布，共軍東部戰區組織的「正義使命-2025」演習已「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。

李熹並聲稱，東部戰區部隊「時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

共軍東部戰區29日早上宣布，29日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命-2025」演習，並宣布30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141231