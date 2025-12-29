共軍宣布環台軍演 蔣萬安譴責 籲兩岸要對話不要對峙

在上海舉行的「雙城論壇」才剛落幕，中共東部戰區便宣布在台海周邊進行實彈軍演，民進黨人士譏諷這是台北市長蔣萬安帶回的「伴手禮」。蔣萬安今天(29日)表示，他譴責任何造成區域衝突升高的行為，他的立場也非常堅定，就是「要對話、不要對峙；要和平繁榮、不要波濤呼嘯」。他也呼籲為政者克制，控管危機，守護人民的安全。

台北市長蔣萬安28日快閃上海參加「雙城論壇」，當天便返國，而中共解放軍東部戰區29日便以所謂「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，台海情勢引發關注。

蔣萬安29日上午出席「1999台北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會」後受訪，他譴責中共升高區域衝突，並強調自己的立場非常堅定且一致。蔣萬安說：『(原音)任何造成區域衝突升高的行為，我都予以譴責。我的立場非常堅定且一貫，要對話、不要對峙；要和平繁榮、不要波濤呼嘯。』

蔣萬安也呼籲為政者克制，應以民為本。他並重申為政者的責任就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。

至於媒體追問綠營民代批評蔣萬安把「呼嘯」帶回來？蔣萬安則沒有進一步回應。