共軍宣布軍演 海巡署：成立應變中心、協同國防部對應監控

記者郭曉蓓／臺北報導

共軍東部戰區今（29）日宣布在臺海周邊實施軍演，海巡署第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

海巡署表示，中共以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，此次軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。