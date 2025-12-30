共軍宣布「正義使命-2025」演習 稱對「台獨」與外部勢力發出警告

文/兩岸新聞中心

中國大陸官媒體系29日透過微信公眾號「看台海」與中央廣播電視總台《台海之聲》發布評論指出，中國人民解放軍東部戰區自12月29日起，在台灣海峽及台灣周邊多個方向，組織陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，展開代號為「正義使命-2025」的聯合軍事演習。

圖說：共軍公布此次對台軍演區域。（圖｜翻攝自東部戰區）

東部戰區新聞發言人施毅大校表示，相關演訓是針對「台獨分裂勢力」及「外部干涉勢力」所發出的「嚴正警告」，並稱此舉為捍衛國家主權、維護國家統一的「正當且必要行動」。中方強調，對於任何被認定為「台獨」的行徑，解放軍「決不容忍、決不姑息」。

中方評論並將矛頭指向總統賴清德，指其近期在軍事與對外政策上「加碼推進」，包括傳出將推動高額對美軍購，內容涵蓋多項被中方視為具進攻性的武器系統。相關評論稱，台灣配合美方軍售安排，恐將台灣推向高度風險的安全局勢，並指責此舉「破壞台海和平穩定」。

官媒評論指出，此次演習內容包括多方向兵力部署、艦機接近台灣周邊海空域，並強調跨軍兵種聯合作戰能力，稱演練重點在於快速機動、立體布勢與體系化作戰。中方並回顧近年多次對台相關軍演，指解放軍已具備「全時待戰、全域應對」能力。

評論文章同時引用國台辦發言人陳斌華29日說法，強調「祖國統一是不可阻擋的歷史大勢」，並呼籲台灣民眾「認清台獨路線的危險性」，反對外部勢力介入台海事務。

上述內容僅為中方媒體與官方立場之整體表述。台海局勢後續發展，仍有待各方動向觀察。