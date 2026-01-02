共軍宣稱無人機俯瞰台北101 德國之聲查核證誤導

（中央社台北2日電）中共環台軍演期間，中國媒體散播宣稱由解放軍無人機拍攝、俯瞰台北101的照片。國防部此前強調此為「典型認知戰」。德國之聲1日刊文表示，經過德國之聲的事實查核，解放軍以無人機俯瞰台北101的說法具有誤導性。

德國之聲指出，透過「以圖搜圖」追溯源頭，並未發現中國媒體播出的畫面存在更早的版本。此外，亦未發現人工智慧（AI）生成影像的明顯跡象，未見AI常見錯誤（例如生成不存在的物體）；不過，隨著AI科技進步，這不代表它未經AI變造。

對照谷歌地球（Google Earth）在2025年6月10日的3D影像，可以看到中國軍方釋出影像所呈現的淡水河流向、觀音山走勢、以及101旁兩棟高樓形體（南山廣場、天空塔），與谷歌無顯著出入。

不過，谷歌地球影像中的淡江大橋未閉合且無橋塔，考慮到淡江大橋合龍典禮去年9月16日才舉行，這表示中國釋出的畫面可能是去年9月之後所攝。

德國之聲的查核又發現，由於畫面中看到淡水河口，意味中方的照片即使未經變造，也應是在台灣外海透過飛行器遠距離拍攝。換言之，所謂的「俯瞰」台北101的說法，有誤導民眾之嫌，因為並非在台北上空拍攝，較可能是在淡水河口之外甚至台灣海峽。

另外，有網友在社群平台指中共解放軍的影像，是「盜用」位於台北市內湖區碧山巖地區的監視器畫面。德國之聲對照往年的攝像作品（Josh Ellis、漂浪島嶼），顯示從碧山巖拍攝台北101，淡水河不會出現在前景位置，所以「盜用」監視器畫面的說法也不成立。

德國之聲又表示，中共解放軍釋出的13秒影片開頭，可見一架大型無人機被推出機庫。研究共軍公開情報的「台灣國防研究倡議」共同創辦人溫約瑟表示，從無人機外觀判斷，該機型應是TB-001；解放軍東部戰區確實配有這款無人機，而且只有一處，就是火箭軍六十一基地。

國防部情報參謀次長室次長謝日升中將在去年12月30日的記者會上表示，TB-001無人機的確有在台灣周邊活動，但很肯定沒有進入到24浬鄰接區內。而中共軍演期間有共艦與海警船進入該範圍，德國之聲無法排除中國有可能是在台灣24浬外附近的位置，從海上拍攝台北市。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，中共解放軍的無人機在技術上確實有辦法從海上拍攝台北市，但拍攝出來的照片很可能跟我們現在看到的不一樣。中國軍方可能在無人機影像的基礎上，做了後製、利用Photoshop（影像處理軟體）合成或其他變造。

林穎佑又表示，解放軍無人機早有海上拍攝、搜集情報的能力，這次很難說技術上有什麼具體進步，但中國現在「會更傾向以圖像傳遞」，對台灣打「圖像的認知戰」。在這樣的局勢下，淡水河口具有的象徵意義，就可能為中國軍方所用。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150102