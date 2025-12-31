共軍宣稱軍演結束！國防部：仍有相當數量共軍機艦逗留

中共解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，並在31日下午6點時宣布演習已圓滿完成各項任務。對此，國防部也發出聲明回應，指出仍有相當數量共軍機、艦逗留在應變區內，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

共軍宣稱演習已圓滿完成。

國防部指出，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

國防部也要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

