共軍實彈射擊操演 彈落北部24海浬鄰接區

中國29日片面宣布發動所謂的「正義使命-2025」環台軍演，並預計於30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行實彈射擊訓練。對此國防部證實，30日上午9時起，共軍遠火部隊對台灣北部海面進行實彈射擊，落彈區散布於我國24海浬鄰接區周邊。

國防部發布新聞稿表示，中共福建地區遠火(火箭彈)部隊，針對其所劃設的北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部指出，共軍實彈射擊期間，部長顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握並了解我方偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄也強調，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

顧立雄同時勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。