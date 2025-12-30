共軍實彈射擊散落我24浬周邊 顧立雄轟：高度挑釁破壞和平

國防部長顧立雄率副部長徐斯儉、參謀總長梅家樹等國軍重要幹部，於聯合作戰指揮中心全程掌握共軍對台軍演狀況。（國防部提供）

中共解放軍東部戰區宣布「正義使命2025」環台軍演，國防部今證實，共軍遠火部隊9時起對我北部24浬線周邊實施實彈射擊，國防部長顧立雄率重要幹部全程坐鎮聯合作戰指揮中心。顧立雄也譴責共軍高度挑釁的冒進行為，不僅嚴重破壞區域和平穩定，也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。

中國官媒《央視》昨（29日）發布一段標示「現場視頻」的10秒鐘影片，還配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。對此，國防部今（30日）回應，典型認知戰，國人勿受操弄，大型無人機無逾越我24浬，國軍日以繼夜持續監控，並稱歡迎對攝影及後製有興趣的大家一起判讀。

國防部直言中方作法就是典型的認知作戰。（翻攝自Threads@rocmid）

國防部指出，今（30日）9時起，共軍福建地區遠程火箭砲兵部隊，對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線周邊。顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不僅嚴重破壞區域和平穩定，也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。顧立雄表示，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。

顧立雄直指，此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。顧立雄也勉勵全軍官兵，身為為國防安全的守護者，如今正是大家全力承擔責任的時刻。盼各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動，同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防。

社群平台也出現真假難辨的訊息與畫面。（翻攝自Threads）

此外，社群平台也出現真假難辨的訊息與畫面，就有Threads網友以「國防部長休假，交通部長暫代」等字眼，聲稱在軍情緊張之際，國防部長竟然休假，是由交通部長暫代部務，並嘲諷政府危機應對與用人安排，渲染緊張氛圍。台北市議員苗博雅也觀察到帶風向的帳號，對其最好的因應不是吵架，而是「快速、直接還原現場」，強調好人要勤勞更團結地行善。

