共軍實彈射擊於近海落彈 顧立雄：高度挑釁

國防部長顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握共軍動態。(國防部提供)

國防部今(30)日指出，中共解放軍福建地區遠程火力部隊，自上午9時起針對其劃設之北部目標區實施一波實彈射擊，落彈區散布於我方24浬線周邊海域。國軍立即啟動聯合兵力與火力系統，全程嚴密追監，妥適應處。





國防部長顧立雄表示，共軍此一高度挑釁、冒進的軍事行動，已嚴重破壞區域和平與穩定，並對國際航運、貿易活動及飛航路線造成重大安全風險與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」的指導原則，保持沉著冷靜，以專業與紀律堅定守護國家安全與民主自由。

國防部說明，實彈射擊期間，顧立雄部長率領重要幹部坐鎮聯合作戰指揮中心，全程掌握共軍動態，並即時了解我方偵蒐、雷達監控、防空及相關部隊戰備狀況，對各級部隊行動迅捷、處置有序，表達高度肯定。





顧立雄指出，共軍東部戰區自前日起動員陸、海、空軍及火箭軍兵力，在台灣周邊海空域實施針對性實彈演訓。此舉無視國際規範，以軍事手段恫嚇威脅，顯然企圖結合軍事與非軍事手段，遂行認知作戰，消耗我方戰力，並在台灣社會製造對立與矛盾。





顧立雄也勉勵全軍官兵，當前正是肩負國防安全責任的關鍵時刻，各級單位須持續因應敵情威脅，完善應對作為，同時加強戰略溝通，向國人清楚說明情勢，以堅定的能力、決心與信心，嚇阻敵方蠢動。