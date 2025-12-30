共軍實彈射擊逼近台灣！朝基隆、南高外海射27枚火箭彈 今71架次共機侵擾

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中共解放軍東部戰區今（30）日在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習實彈射擊。國防部傍晚舉行記者會，情次室次長謝日升中將表示，掌握到福建平潭實施多管火箭射擊，朝向基隆北邊劃設區以及台南高雄以西劃設區，射擊大概有27枚之多。而截至今天下午3點，偵獲71架次共機，其中35架次逾越中線，共艦部分13艘，其中11艘進入24海浬，另外11艘海警船、4艘公務船，包含外離島，有8艘進入24海浬。

謝日升中將。（圖／國防部提供）

作計室次長連志威中將表示，國軍應變狀況，在共軍宣布演習後，國軍立即開設應變中心及時應處，並按照聯合作戰指揮機制，整合海巡弟兄，共同針對近期機艦動態實施有效應對，同時開設各級指揮所進行有效應處。部隊聯合作戰計劃訓練部分，我們啟動立即備戰操演，以各級部隊實施重要關鍵基礎設施以及重要防護目標的防護演練，且執行在營部隊的戰備裝載，以及相關整備工作，藉以維持快速反應以及高戰備能力，有效應對共軍升級衝突的情勢威脅。

