共軍實彈射擊逼近台灣 歐盟：反對以武力改變台海現狀

歐盟對於共軍環台軍演表示抨擊，明確反對中國以武力改變台海現狀。（取自Unsplash）

歐盟對外事務部30日就中國解放軍近期環台軍演發表聲明，直指相關行動進一步加劇兩岸緊張情勢，並危及國際和平與穩定。歐盟強調，台灣海峽的和平與穩定對區域乃至全球安全與繁榮具有戰略重要性，呼籲各方保持克制，避免任何升高局勢的行為。

歐盟高度關切台海局勢

歐盟在聲明中指出，維持台海現狀攸關歐盟的直接利益，明確反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫方式。歐盟也再次重申，兩岸分歧應透過對話和平解決，而非訴諸軍事手段。

除歐盟外，英國外交部表示，中國在台灣周邊舉行的軍事演習，已加劇兩岸緊張並提高局勢升高的風險。英方強調，台灣議題應由兩岸人民透過具建設性的對話和平解決，不支持任何單方面改變台海現狀或破壞穩定的行動。

共軍演習規模與影響有多大？

共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊實施軍演，多艘共艦與海警船一度進入台灣24浬鄰接區，30日更在台灣北部與西南海域進行實彈射擊，共發射27枚多管火箭。國防部指出，這是史上彈落點最接近台灣的一次軍演。

