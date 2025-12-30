共軍實彈射擊鎖定「海馬士火箭」 王智盛：顯然該武器打到中國痛點

政治中心／台北報導

政治評論員王智盛今（30）日在《前進新台灣》節目中分析美國售台「海馬士火箭」被列入中共圍台軍演打擊目標。（圖／翻攝畫面）

大國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，並在今（30）日早上9時進行實彈射擊。根據東部戰區公布的一段實戰演練影像顯示，美國對台軍售的重點武器之一海馬士火箭炮，已成為中共解放軍鎖定打擊目標。對此，政治評論員王智盛今在《前進新台灣》節目中分析，台灣已向美國購買29套海馬士火箭炮，現在交貨11套，而海馬士火箭炮攻擊力量非常精準，這可能是中國對海馬士這樣戒慎恐懼，而這正是台灣在國防上面應該再加強，可以打到中國的痛點。

王智盛今天在《前進新台灣》節目中指出，如果大家注意看，昨天一開始，中國又放了一個影片，這個影片看起來，就是解放軍很趾高氣揚，講說共軍針對海馬士要實施打擊，就開始就一系列的演練，就開始做出來。

王智盛分析，從這裡就可以看到一件事情，就是中國其實對於美國賣海馬士給台灣這件事情，是非常戒慎恐懼的，就是他剛剛所講的，海馬士如果部署在西岸，它基本上是可以從源頭打擊，「就是你打我 ，我可以打回去的，我是可以打回去的，我可以有源頭打擊的功能」。

王智盛強調，海馬士火箭炮的功能，它最遠距離可到300公里；可是台灣買的，可能不到300公里，不過海馬士的攻擊力量，是非常非常精準，這個在俄烏戰場，已經充分的實驗了，台灣第一次買是買29套，現在交貨11套，這次都有部署出來，剩下的還沒交貨。

王智盛指出，這一次在美國111億美元的軍售，同時也是台灣1.25兆的國防預算裡面，其實就是包括了美國另外再賣我們的是82套，換言之，如果中國對海馬士這麼戒慎恐懼，這麼樣的在意的話，這是不是正好，其實是我們在國防上面，真正應該再加強的，可以打到中國的痛點。

