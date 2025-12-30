共軍實彈射擊 海巡署會同國防部全程掌握

記者吳典叡／綜合報導

針對共軍今（30）日在平潭射擊PCH191火箭彈，海巡署指出，今早9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

海巡署表示，全程緊盯中共海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船，均採1對1方式併航監控、強勢驅離。並強調，在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中共海警僭越。

對於中共官媒宣稱封鎖臺灣4座港口，海巡署澄清，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局4大措施，保護航行船隻安全。

海巡署強調，中共無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅臺灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。海巡署指出，海巡不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。

針對共軍在平潭射擊火箭彈，海巡署指出，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。圖為澎湖隊連江艦於花嶼西北海域應對中共海警。（海巡署提供）