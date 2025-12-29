共軍實彈軍演擾亂國內外航班 估941架次、逾10萬人受影響

「桃園艦廣播，你的行動已影響我國海域秩序及安全，立即轉向離開。」

嚴密監控前方的中國海警船，中國解放軍29日上午宣布實施軍演，海巡署也偵獲好幾艘中國海警船航近我國北部、東部海域。

海巡署副署長謝慶欽表示，「目前（29日下午）已經增加到14艘海警船，包含侵擾馬祖、金門烏坵以及東沙外離島，海巡署以一對一對應方式併航監控強勢驅離。」

海巡署調度大型艦船在各海域預置對應，也同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

交通部則強烈抗議中共軍演蠻橫無理，著手盤點替代航路。

交通部長陳世凱指出，「對於我們整個航空也好，航海也好的，航運的安全必然造成影響，這個部分我們對於該準備的替代的航路，我們正在盤點跟準備當中。」

中國這次演習，演訓區幾乎將台灣完全包圍，福建海警也針對台灣周邊，還有馬祖、烏丘附近海域綜合執法，不過金門居民沒有太大反應。

金門居民說，「我不感覺很緊張，我沒有感覺，因為我常常去中國。」

而這次演訓區域，有一塊位於澎湖群島西南方，是當地捕撈土魠魚的主要漁場，漁會趕緊請漁民提早收網。

澎湖漁會總幹事顏德福指出，「他們是明天早上的8時到下午的6時，避免衝突，我們現在請這些抓在這個海域抓土魠魚的漁船，趕快作業收網，然後避開這個地方。」

宜蘭南方澳以及屏東恆春的漁民則是反應兩極，只是東港漁會也坦言，政府沒有明令禁止，只能善意提醒，是否出海還是得由漁民自行決定。

東港漁會總幹事鄭鈺宸表示，「有一些漁民是照常出海，然後有一些漁民也是說，那這樣子我們就再休息個幾天，他再出港。」

這時節東港漁民大多到台東外海作業，有些沒出海的漁民無奈演習來得突然，也有人擔心演習把魚嚇跑，會讓收入全泡湯。

