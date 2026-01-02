共軍實彈軍演期間管碧玲在飲宴聚餐 藍轟失職要求下台

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

共軍在去年12月30日發動軍演，海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等人，在31日中午前往高雄高級婚宴會館餐敘，引發爭議。國民黨立院黨團今（2）日舉行記者會，嚴厲譴責管碧玲在中共實彈軍演期間，竟與海巡高層在頂級婚宴會館餐敘，無視第一線海巡弟兄頂著強風大浪，監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險。民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，對第一線海巡弟兄情何以堪？

廣告 廣告

國民黨團記者會要求管碧玲下台。（圖／國民黨團提供）

國民黨團嚴厲譴責管碧玲主委，要求負起政治責任，而不是在臉書發文說什麼「一肩扛起」，請拿出政務官風骨，請辭下台。國民黨團同時要求行政院、海巡署說明，在海巡高層會餐期間，是否出現指揮真空狀態？

首席副書記長林沛祥表示，共軍在去年12月30日對台發動實彈軍演，是真槍實彈劃設演訓區，直接影響我國周邊海域安全、航行自由，以及漁民與商船的生命財產。國際社會高度關注中共軍演，周邊國家提升警戒，國人也在等待，政府在做什麼？在中共軍艦、戰機、實彈齊發的同一時間，負責我國海域安全、海上執法與第一線應處的最高主管機關海委會主委管碧玲，正在高雄某高級婚宴會館與部屬聚餐，一片歲月靜好。

林沛祥問，國人看到管主委在餐會上氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，這是要傳遞給國人「外頭好像沒什麼事，大家可以放心吃飯」嗎？面對實彈軍演，最重要的不是戒備而是訂位？海域風險升高時，最佳的因應策略是「聯絡感情」？

林沛祥指出，海委會主委職責包括：海域安全維護、海巡勤務調度、軍演期間風險評估、對漁民與航運的即時通報，以及跨部會應變整合。換言之，當中共發動軍演時，海委會主委應當坐鎮指揮中心，而不是坐鎮頂級婚宴會館的餐桌；但國人沒看到海委會清楚說明，中共軍演對我國海域的實質影響，是否提升海巡勤務和執法層級，沒看到告訴漁民與商船及時風險提醒與避險指引，更沒看到海委會主委親自坐鎮，穩定第一線海巡弟兄的士氣和民心。

林沛祥認為，這絕對不是一起單純行程安排不當，而是對國安責任的輕率對待。賴政府不斷強調「中共威脅嚴峻」，但政府官員卻在關鍵時刻，傳遞「一切如常、無需緊張」的訊號。林沛祥強調，官員不是不可以吃飯，而是在台海緊張時刻，至少要讓人民感受到事態嚴重性。否則，令國人感到不安的，不是對岸軍演，而是政府官員的麻木與懈怠。

國民黨團提出三點嚴正譴責與要求，第一、嚴正譴責海委會主委管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力。二、要求行政院與海委會立即對外說明，海委會主委不當示範負起政治責任。三、要求管碧玲主委公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？國民黨團再次強調，人民害怕的，從來不是敵人的武器，而是政府官員的麻木與鬆懈。

藍委洪孟楷表示，中共軍演期間，海委會主委與高級官員們在頂級婚宴會館聚餐，這不是民進黨官員的傲慢，什麼才是傲慢？這根本不是螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲。藍委牛煦庭則呼籲管碧玲出來面對，不是只發臉書說要一肩扛下，請拿出政務官風範，請辭下台。

更多FTNN新聞網報導

傳親信安排涉共諜案助理林岳龍入市府？蔣萬安駁斥：沒這件事

為人工生殖法拜會國民黨團 柯文哲直言：已經火燒屁股

管碧玲軍演警戒期竟與海巡高層高雄飲宴 賴士葆：白目不會看日子！

