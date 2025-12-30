共軍實彈軍演 桃機啟動應變機制 旅客淡定：只是恐嚇

30日上午出境旅客抵達桃園機場出境大廳時，在報到櫃台前排隊準備辦理登機報到手續，多數旅客對於軍演事件表現得相當淡定。。（陳麒全攝）

大陸解放軍東部戰區宣布自29日起展開「正義使命-2025」演習，並於30日於台灣周邊5大海空域進行實彈射擊。桃園國際機場公司表示，受演習影響，台北飛航情報區部分航路及空域受限，國際線航班可能出現延誤。桃機已全面啟動航務整備與應變機制，確保營運順遂，並呼籲出國旅客與接機民眾，出發前務必主動確認航班動態。截至30日中午為止，桃機航班並無特殊延誤情況。

面對共軍演習挑戰，桃園機場公司強調，航管單位已針對受限航路採取必要因應措施，優先確保飛航安全。目前機場已加強機坪調度與航務整備，力求將演習對民航運作的影響降至最低。各大航空公司也紛紛表示，現階段航班營運大致正常，但為求審慎，將依飛航公告指引進行「保守簽派」與航務規劃，並彈性調整營運安排。

30日上午出境旅客抵達桃園機場出境大廳時，在資訊版前觀看航班報到櫃台資訊。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司表示，受演習影響，台北飛航情報區部分航路及空域受限，國際線航班可能出現延誤，截至30日中午為止，桃機航班並無特殊延誤情況。（陳麒全攝）

儘管台海情勢緊繃，桃園機場今日入出境大廳秩序井然，多數旅客表現得相當淡定。計畫前往香港訪友的邱小姐特別提早抵達機場，她受訪時表示，雖然聽聞軍演消息，但班機起降目前皆正常，認為這類舉動「只是恐嚇」，不影響出國興致，更直言：「我覺得台灣人蠻勇敢的。」

桃園機場現場也不乏帶領家小出遊的旅客，一名男家長表示，出發前已先確認航空公司資訊，心情並未受到太大干擾，堅定表達：「我對我們國家有信心。」另有旅客坦言，雖然事前曾有過短暫憂慮，但抵達機場後發現營運如常，便放下心中大石，相信航程會一切順利。

航空公司建議，由於演習期間航路可能隨時調整，旅客應多加利用航空公司官網、行動APP或簡訊提醒功能，即時掌握班機資訊。若遇航班延誤或行程調整，請務必配合機場現場人員的引導與相關公告辦理，以確保行程順暢。

